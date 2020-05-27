أسواق الإمارات تتفاعل إيجاباً مع عودة الحركة الاقتصادية

سمحت اقتصادية دبي لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية بمعاودة العمل ابتداءً من اليوم بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية والتشغيلية، مع رفع النسبة الخاصة بقطاع تجارة التجزئة والجملة إلى 70%.

وفي تعميم صدر أمس حول البروتوكولات الخاصة بقرار استئناف الأنشطة الاقتصادية الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت اقتصادية دبي تحديثات شاملة وتفصيلية للتدابير الوقائية والسماح بعودة العمل بنسبة تشغيل 50% لكل من الصالونات النسائية والرجالية وتلك الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى المكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات صف السيارات ودور السينما، إلى جانب دور المزادات وقطاع الترفيه، بالإضافة إلى مراكز تعهيد الخدمات الحكومية باستثناء الخدمات الحكومية التي يديرها موظفون حكوميون، إلى جانب العيادات بما في ذلك الأنف والأذن والحنجرة والأسنان وتوسيع العمليات الجراحية الاختيارية (أقل من 2.5 ساعة)، بالإضافة إلى معاهد التعليم والتدريب ومراكز التعليم والتدريب ومراكز تعليم الأطفال ومراكز العلاج، والأكاديميات والصالات الداخلية والنوادي الرياضية واللياقة البدنية مع منع استخدام الحمامات والمنتجع الصحي والساونا.

وقال علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار "إن الأخبار الإيجابية حول عودة النشاط الاقتصادي في دبي دعمت حركة السوق المالي خصوصاً الأسهم العقارية مقارنة مع الفترة السابقة، بالإضافة لدعم متسق من قبل الأسواق العالمية والذي أثر بشكل إيجابي على أسواق المنطقة".