هل تستخدم الصين قوتها الاقتصادية لمعاقبة دول أخرى؟

- كانت حربا تجارية بين الصين وأميركا فقط لكن الآن...أستراليا تواجه غضب التنين الصيني بسبب فيروس كورونا

- تستحوذ الصين على ثلث الصادرات الأسترالية بعد أن كانت7% فقط في 2002

- تتجه الصين لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على وارداتها من أستراليا لاتهام الأخيرة لها بالتقاعس في مواجهة كورونا

- أستراليا دعمت طلبا أميركيا بإجراء تحقيق شامل بكيفية انتشار فيروس كورونا عالميا

- والصين ترد بتشديد التجارة وفرض رسوم جمركية على بضائع أسترالية

- بكين فرضت رسوما أو تشديدا على صادرات أستراليا من المأكولات البحرية والألبان

- أوقفت بكين واردات اللحوم من 4 مسالخ أسترالية متعللة بأسباب تقنية

- الصين تستورد بضائع أسترالية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا بدون احتساب الحديد والفحم والغاز

- هل ستستخدم الصين قوتها الاقتصادية لمعاقبة دول أخرى قد تطالب بتحميل بكين المسؤولية عن انتشار كورونا?