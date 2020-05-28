الأسهم الأوروبية تتفاعل إيجاباً بدعم آمال للتحسن الاقتصادي

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، إذ تفوق التفاؤل بشأن عودة الشركات للعمل وخطة تحفيز هائلة للاتحاد الأوروبي على المخاوف بشأن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.



وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والاتصالات وصناعة السيارات المكاسب.



وارتفع المؤشر القياسي أكثر من 30% من مستويات متدنية بلغها في مارس إذ يعلق مستثمرون الآمال على تعاف تدريجي مع ضخ صانعي السياسات تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي وتسابق شركات صناعة الأدوية لتطوير لقاح لفيروس كورونا.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل إن ارتفاع الأسواق الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي يأتي مع تحسن واضح لأخذ شهية المخاطر مع آمال لتحسن الأداء الاقتصادي مع إعادة فتح الاقتصاد للدول الأوروبية.