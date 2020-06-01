ماهي مطالب بريطانيا في محادثات بريكست؟

بدأ اليوم جولة رابعة من محادثات البريكست في ظل تعثر المفاوضات الأخيرة في منتصف مايو. وسط تحذيرات مجددة من بعض المسؤولين من خطورة بريكست من دون اتفاق تجاري.

وقبل أسبوعين تبادل المفاوضون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتهامات حول أسباب فشل الدورة الأخيرة من محادثات البريكست.

وقالت بريطانيا إن مطالبها التجارية لا تختلف عما تقدمه أوروبا لكندا أو اليابان أو النرويج ، متهمة الاتحاد بمحاولة إجبارها على الخضوع للقوانين الأوروبية وعدم احترام سيادتها كدولةمستقلة.

بروكسل بدورها تقول إن لندن لم تقدم أي جديد في مسألة تكافؤ الفرصِ التي تضمن المنافسة العادلة، متهمة لندن برفض تقديم ضمانات حول نظم الحوكمة أو حقوق الإنسان أو أمن المعلومات.