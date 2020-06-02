إشارات متضاربة من الصين وأميركا.. كيف تفسرها الأسواق؟

استمرت حالة التفاؤل في الأسواق رغم تصاعد القلق إزاء التوتر بين الولايات المتحدة والصين، واحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود قيد الاعتقال.



وكان سعر اليورو في أحدث تعاملات 1.1120 دولار بانخفاض 0.1%، قرب ذروة 17 مارس عند 1.1152 دولار الذي بلغته العملة الموحدة أمس. ونزل الدولار الأميركي لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.35 مقابل نظيره الكندي، وانخفض 0.2% في أحدت تعاملات.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل "إن الأسواق تشهد إيجابية رغم قلق متصاعد من اشتعال حرب اقتصادية وتجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقامت بعض الشركات الصينية المملوكة للحكومة الصينية بشراء 3 شحنات على الأقل من حبوب الصويا بحدود 180 طنا".