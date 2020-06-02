هل تتدخل البنوك المركزية في المنطقة لدعم القطاع الخاص؟

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن خطوة "ساما" بضخ 50 مليار ريال "ما يعادل (13.32 مليار دولار) في القطاع المصرفي السعودي إيجابية، لتعزيز سيولته ستساعد المصارف لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص.

وأضاف "الخطوة تعطي ثقة أكبر في أن المصارف المركزية في دول مجلس التعاون تتدخل بشكل مباشر في دعم البنوك المحلية خلال الظروف الاستثنائية الحالية".

وأضاف "تعدينا في الوقت الحالي مرحلة إيقاف انتشار الفيروس، وبدأت الآن الاقتصادات بالانفتاح لكن العديد من المصارف لا تمتلك احتياطيات نقدية الكافية، لتعالج عملية هبوط في نشاطها ومن الضروري الدخول في المرحلة الثانية من التمويل للقطاع الخاص عن طريق البنوك".