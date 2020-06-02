هل تمديد اتفاق أوبك+ مفيد للأسواق؟

قال وليد خدوري، خبير نفطي، إن أسواق النفط تواجه تحديات جديدة مع تخفيض 9 ملايين برميل يومياً والتي تشكل 10% من انخفاض الطلب على النفط.

وأضاف خدوري "النفط انخفض 30% بمعدل 70 مليوناً بدل 100 مليون، بالإضافة لارتفاع المخزون بحوالي مليار برميل. هناك عدة تحديات ومن الصعب معالجة الارتفاع بالمخزون، وكلما ارتفع المخزون تتجدد المطالب بخفض الإنتاج وهذا غير مفيد".

وتابع "احتمالية تمديد اتفاق أوبك+ جيد لكن يجب أن نعي ما هي النتيجة النهائية بعد التخفيض في شهر أو شهرين. هناك عدة أمور يجب عدم الاستهانة بها وقد يمدد الاتفاق لآخر السنة أو الوصول لحل وسط، ويجب أن ننتظر لمعرفة النتيجة، لكن يجب أن نعي أيضاً أن انخفاض الطلب على النفط كان كبيراً جداً ويتطلب جهود كبيرة لإعادة الأمور لطبيعتها".

وأضاف "هناك الكثير من الأسئلة المطروحة وغير المعروفة حول الجائحة ومدى استمراريتها وقد ينخفض الطلب على النفط لحين انكشاح الضبابية حول الفيروس ومعرفة إلى أين نتجه. تقلص الفارق بين سعر نايمكس وبرنت يشير إلى أن الأسواق تتوقع تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة طويلة".