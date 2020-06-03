هل بلغ الدولار ذروته؟

قال ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك إن الدولار بدأ بالضعف مع عودة شهية المخاطرة في الارتفاع وهو السبب الرئيسي لتراجع الدولار مقابل اليورو.

وتراجع الدولار أمام معظم العملات اليوم الأربعاء فيما شجعت احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الأصول عالية المخاطر.



وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأميركي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا.



وزاد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة.



كما نزلت العملة الأميركية أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري فيما يتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.



وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة أمام نظيرة الأميركي إلى 0.6982 دولار أميركي وهو أعلى مستوى منذ الثالث من

يناير كانون الثاني.



وقلص الدولار الأسترالي مكاسبه ليتداول عند 0.6937 دولار أميركي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأسترالي انكمش كما كان متوقعا في الربع الأول. وقال وزير الخزانة الأسترالي إن الاقتصاد في ركود بالفعل، لكن متعاملين قالوا إن المعنويات تحولت إيجابا بسبب تخفيف قيود إجراءات العزل العام وارتفاع أسعار السلع الأولية.



كما نزلت العملة الأميركية لأقل مستوى في شهر مقابل الاسترليني عند 1.2615 دولار. وارتفع اليورو إلى 1.1205 دولار اليوم مقتربا من ذروته في 16 مارس آذار.