ما هي أبرز محركات الأسواق الأوربية اليوم؟

قالت مراسلة العربية كارينا كامل إن الأسواق الأوروبية تترقب اجتماع المركزي ومؤتمرا صحافيا لكريستين لاغارد لعملية جني أرباح واسعة بعد عدة جلسات من الارتفاع.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي حجم برنامج شراء طارئ لجائحة كورونا، والذي يبلغ حاليا 750 مليار يورو (840 مليار دولار)، لدعم أضعف اقتصادات في القارة، لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن ذلك قد يحدث في اجتماع في يوليو تموز وليس مرجحا اليوم.



وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، سجل اليورو 1.1202 دولار بما يشكل انخفاضا نسبته 0.3% ومتراجعاً عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تلقت دعما مؤخراً من مقترحات بتمويل حجمه 750 مليار يورو، مؤلف من منح وقروض، لتقاسم تكلفة فيروس كورونا على الدول الأكثر تضرراً من المرض مثل إيطاليا وإسبانيا.