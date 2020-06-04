ماهي القرارات المتوقعة من اجتماع أوبك+؟

قال كامل الحرمي خبير نفطي "إن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تبحث عن استقرار في أسعار النفط ومعرفة تذبذب الأسعار حتى نتمكن للتخطيط للمستقبل. المطلوب حالياً التنسيق والالتزام وهي أمور صعبة جداً بحال لم يرتفع سعر النفط إلى 40 دولاراً. لن يتحقق الالتزام بدون إيرادات نفطية مناسبة".

وأضاف "علينا معرفة ماهو المعدل الإجمالي لخفض الإنتاج سواء تم اتخاذ معدل أوبك أو معدلات من خارج أوبك في أميركا مثلاً. وفي حال تم التخفيض فوق معدل 10 ملايين برميل هل تعتبر 200 مليون برميل الإضافية من نيجيريا أو العراق مشكلة؟".

وتراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط تشكيك بامتثال بعض دول أوبك بلاس بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لاسيما العراق.

كذلك ضغطت على الأسعار بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أظهرت تراجع الطلب على الديزل إلى أدنى مستوى له في واحد وعشرين عاماً الأسبوع الماضي إلى جانب تضخم مخزونات البنزين.

وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع مخزونات البنزين بنسبة أعلى من التوقعات بـ2.8 مليون برميل. فيما انخفضت مخزونات الخام الإجمالية بـ2.1 مليون برميل، مع الإشارة إلى أن المخزونات في مركز التخزين في Cushing تراجعت للأسبوع الرابع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 1.18% إلى 39.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا ما يعادل 1.80% إلى 36.62 دولار للبرميل.