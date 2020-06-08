كيف سيؤثر قانون السفر على الاقتصاد البريطاني؟

رغم معارضة شرسة تفرض المملكة المتحدة، اليوم، الحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوعين على كل الزائرين، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه أغلب الدول الأوروبية لفتح أبوابها أمام السائحين، فلماذا تصر بريطانيا على الخطوة المثيرة للجدل وما تداعيات القرار على قطاع الطيران؟

وقالت مراسلة العربية، كارينا كامل، "إن هناك مطالب عديدة من أحزاب المعارضة داخل الحكومة لفرض مثل هذا النوع من العزل على القادمين لبريطانيا. لكن ما هو المبرر المقنع لهذا الإجراء الذي لا يميز بين المسافرين؟ وكيف سيؤثر على الاقتصاد البريطاني مع محاولاتها الجادة لفتح الاقتصاد؟".