كيف ستؤثر بيانات الوظائف على اجتماع الفدرالي الأميركي؟

ارتفع الدولار بعض الشيء اليوم الثلاثاء مسجلاً مكاسب أمام عملات السلع الأولية لأول مرة في الشهر الجاري مع سعي مستثمرين لجني أرباح.



غير أن صعود الين يشير إلى بعض القلق إزاء التحرك التالي الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماعه الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين.



وتراجع الدولار الأسترالي الذي لامس ذروة عشرة أشهر في التعاملات المبكرة في آسيا عند 0.7043 دولار أميركي، بنسبة واحد بالمئة إلى 0.6948 دولار بعدما حذرت وزارة التعليم في الصين الطلبة وطالبتهم بالتأني في أخذ قرار الدراسة هناك وسط توتر بين الشريكين التجاريين.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل إن "تقرير الوظائف أعطى مؤشرا أن هناك احتمالا كبيرا بتعافي الاقتصاد الأميركي قد يأتي على شكل حرف V بدل حرف U أو L ولكن هذا أثار تفاؤلا كبيرا في السوق ودعم الأسواق بشكل كبير. وأضافت أن الأسواق تنتظر إجماعا بشأن التحكم على العائد على منحنى سندات الخزانة".