هل تواصل أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعاتها؟

ارتفع مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي في تداولات يوم أمس الاثنين ليكون بذلك سجل مكاسب تزيد عن 44% من أدنى مستوى بلغه في الثالث والعشرين من مارس.

ويعد مؤشر ناسداك هو الأول بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الذي يتعافى بشكل كامل من انهيار السوق الناجم عن جائحة كورونا.

وقد قفز المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز500 أيضا بدعم من توقعات متزايدة بتعاف سريع للاقتصاد الأميركي من تداعيات فيروس كورونا.

وقال فراس ملاح مدير شريك في MMK "إن التفاؤل من آخر أرقام وظائف أميركية تقود ارتفاعات سوق الأسهم الأميركية رغم أن العديد من الخبراء أشاروا أنه لا مبرر للارتفاع لعدم وجود ترابط بتحسن اقتصادي وإنما زيادة في السيولة التي تضخ بالأسواق".