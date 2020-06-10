كيف تتعامل البنوك الكويتية مع تداعيات كورونا؟

قال عيد الشهري، المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، إن "البنك المركزي الكويتي قام بعمليات الضغط على البنوك ولم تظهر حاجة البنوك لسيولة عدا بنكين. وتوقع الشهري أن تخسر البنوك الكويتية خلال 6 أشهر من إيرادات الفوائد بسبب المصاريف الإدارية المستمرة".

وكانت مصادر صرحت في وقت سابق لصحيفة "الراي" أن محافظ المركزي "محمد الهاشل" أكد أن نتائج اختبارات الضغط العالية، التي أجرتها البنوك عن الفترة الماضية مطمئنة بمعدلات متفاوتة من بنك لآخر، ما قد يتطلب زيادة رأسمال بعض المصارف المحلية.

وأضاف "الهاشل" خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، أن المركزي سيكون مرناً مع الصدمات التي سيتعرض لها كل بنك على حدة، وسيتم معالجتها تدريجياً، وحسب وضع وظروف كل مصرف.

كذلك قالت المصادر إن "الهاشل" أشار إلى أنه من الضروري أن تتخذ المصارف إجراءات احترازية في مواجهة كورونا، وعدم استنفاد السيولة لرفع مقدرتها على مواجهة المخاطر الائتمانية التي قد تطرأ في 2021 ، من خلال عدم توزيع أرباح نقدية لمساهميها عن 2020.