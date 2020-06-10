هذا هو حجم خسائر قطاع السينما بالربع الأول

تلقت صناعة السينما والتلفزيون العالمية ضربة قوية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وسط توقعات بخسارتها 160 مليار دولار من النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب شركة "أمبيري أناليست"، فوسط إجراءات التباعد الإجتماعي وبقاء نحو 40% من سكان العالم في منازلهم خسرت دور السينما عالميا 17 مليار دولار من إيراداتها المتوقعة حتى نهاية مايو.

وتواجه شبابيك التذاكر الأميركية أسوأ عام مالي منذ أكثر من عشرين عاماً، بعد أن سجلت سنة قياسية من مبيعات التذاكر في 2019 بلغت 42 مليار دولار.

وتتوقع مجموعة "أي أم سي" وهي أكبر سلسلة لدور السينما في الولايات المتحدة - أن تمنى بخسائر قدرها 2.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن أجبرتها جائحة كورونا على إغلاق نحو 12% من دورها التي تتجاوز 8.2 آلاف دار سينما.