هل ستستمر الإجراءات التحفيزية للفيدرالي الأميركي؟

توقع عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال، أن تستمر الإجراءات التحفيزية بوتيرة كبيرة جداً، كما صرح جيروم باول ومعدل 80 مليار سنوياً ستستمر لوقت طويل طالما هناك حاجة إليها.

وأضاف "أسعار الفائدة ستكون متدنية إلى نهاية 2022 لأن هناك عدة دواع لذلك، وهي ارتفاع نسبة البطالة رغم الارتفاع الكبير الذي شهدناة الشهر الماضي في أرقام الوظائف الجديدة. الشيء الآخر لا يوجد أي تضخم يذكر ونمط الاقتصاد الجديد في العالم ككل يظهر أن هناك خططاً تحفيزية كبيرة جداً مالياً وبطالة متدنية جداً وبدون تضخم. ثالثاً، النمو الاقتصادي بطيء مع توقعات بانكماش هذه السنة و5,3% في 2021 ولن يعود النمو إلا في 2022".

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة عند مستواها بين 0.25%، واستبعد أي رفع للفائدة حتى نهاية العام 2022 على الأقل.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وتراجع معدل بطالة إلى 9.3% بحلول نهاية السنة.

وقال المجلس إن أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط.