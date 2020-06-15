كيف استقبلت المتاجر في لندن مرتاديها؟

فتحت اليوم متاجر السلع غير الأساسية في لندن أبوابها لاستقبال المتسوقين مع المرحلة الجديدة من تخفيف قيود الحظر المفروض، بسبب فيروس كورونا.

وأظهرت أرقام التردد على المتاجر تحسناً طفيفاً من تراجع نسبته 84.7% في أبريل في ظل إعادة فتح بعض المتاجر مثل مراكز البستنة ومحال الأدوات المنزلية في مايو.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل "إن المتاجر تعيد فتح أبوابها بعد بيانات صادمة حول انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 20% خلال شهر أبريل وهو أسوء انكماش شهدتة بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية. مبيعات التجزئة تراجعت أيضاً بـ20% والملابس بـ50% في أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية".