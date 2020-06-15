ما هي الآلية التي اتبعتها أرامكو للاستحواذ على سابك؟

كشفت البيانات المنشورة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقات خاصة على سهم سابك بقيمة إجمالية 259.1 مليار ريال.

وقامت أرامكو بتنفيذ صفقة شراء 70% من سابك بالسعر المعلن سابقاً.

وبلغت قيمة تداولات يوم أمس في سوق الأسهم السعودية مستوى تاريخياً بلغ 263.9 مليار ريال، بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.

وتم تنفيذ 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن الجهة التي قامت بعملية الشراء، إلا أن كافة المعطيات تشير إلى أن وراء هذه الصفقات شركة أرامكو.

وقال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية "أن انتقال أي سهم من منطقة إلى منطقة تعريف أخرى لا بد أن تتم عن طريق صفقة في السوق سواء كانت صفقة خاصة أو صفقة عادية في السوق. وهذا إجراء روتيني لابد ان يتم عن طريق السوق ومؤسسة تداول. أرامكو اشترك سابك لهدف استراتيجي وتم دراستها من قبل مستشارين عالميين لفترة طويلة جداً وتم الاتفاق على السعر. الهدف انتقل من ارتفاع السعر إلى تحسين أداء للطرفين وتحقيق أرباح أكبر في سابك وليس زيادة السعر".