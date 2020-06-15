ما سبب تراجع أسعار النفط وهل يستمر؟

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، إذ عادت الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الزيادة في الصين واليابان والولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بما يعادل 3.4% إلى 37.41 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.75 دولار أو 4.8 بالمئة إلى 34.51 دولار للبرميل.

قالت لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تراجع أسعار النفط طبيعي لانعدام الثقة في الأسواق بسبب الضبابية وعدم القدرة على التنبؤ بعمق الأزمة الاقتصادية ونسبة البطالة ومدى تأثير السياسات التحفيزية على الاقتصاد.