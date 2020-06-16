ما هي أهداف تعديل ضريبة الدخل على الشركات النفطية؟

أجاز مجلس الشورى أمس، إعفاء الشركات التي تتضمن ملكية أجنبية عاملة في قطاع النفط ومدرجة في سوق الأسهم السعودي من ضريبة الدخل.

وتستفيد بشكل خاص شركة أرامكو، خاصة بعد استحواذها على حصة في شركة سابك المدرجة.

وقال محمد الضبعان، المحامي والمستشار القانوني، إن هناك رغبة في تعديل جزء من النظام المرتبط بضريبة الدخل، والهدف من التعديل هو محاولة المساعدة والتخفيف من الأعباء المالية على هذه الشركات من ضريبة الدخل حتى يتم دخول المستثمرين الأجانب في قطاع النفط بشكل كبير. أرامكو ستستفيد من القرار، كون شركة أرامكو ذات ملكية مشتركة، وهي مستفيدة من هذا الإعفاء. أما الشركات السعودية 100% فلا تستفيد من هذا الإعفاء.

وأضاف الضبعان "يسري هذا النظام على أي شركة لها علاقة بالسعودية بغض النظر عما إذا كانت مدرجة أم لا، وإنما الضريبة التي تطبق على أي شركة في السعودية بحال كانت مختلطة أو أجنبية فإن القرار سيطبق عليها بعد اعتماده. القرار يأتي رغبة من المشرع السعودي في تخفيف الأعباء على الشركات التي تعمل في هذا القطاع لأهميته، وسيستفيد منه كافة المساهمين السعوديين والأجانب".