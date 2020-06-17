البنيان: التوزيعات هي دليل على قوة الوضع المالي لـ "سابك"

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، إتمامها صفقة استحواذها على حصةٍ نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

وأكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي سابك "أن قرار توزيعات سابك سابق لاستحواذ أرامكو وتدل على قوة الوضع المالي لسابك والتعاطي مع التحديات ووضوح في استراتيجية النمو واهتمامها بتوزيع الأرباح بشكل مستدام.

وأضاف البنيان في لقاء مع "العربية" أن صندوق الاستثمارات العامة مكن الشركة في الوصول لمكانة عالية في صناعة البتروكميماويات. صفقة استحواذ أرامكو على أعتاب الدخول لمرحلة جديدة نتيجة دخول شريك استراتيجي ونعمل جاهدين على تطوير هذه الشراكة".

وتابع "أهمية الصفقة هو دعم استراتيجية المملكة في الاستفادة القصوى من صناعة البتروكيماويات ودورها الريادي على اقتصاد المملكة على المستوى المحلي والعالمي ودعم أهداف رؤية المملكة 2030. أما المحور الثاني فهو لدعم أرامكو من خلال تعزيز دورها الريادي في صناعة البتروكيماويات، لدى أرامكو أهداف استراتيجية واضحة كشركة طاقة عالمية والاستفادة من إمكانيات سابك سواء كان من الناحية التشغيلية أو التقنية كذلك الموارد البشرية وتواجدها العالمي من خلال المنضومة التسويقية وسلاسل الإمداد حول العالم. أما فيما يخص سابك والاستفادة من الصفقة ستدعم هذة الصفقة سابك في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال نمو الاستثمارات وتعاظم الفائدة بين تجانس مدخلات اللقيم والصناعات التحويلية وفرص التعاون التقني".

وأضاف "أن منتجات سابق ستتم تحت هوية الشركة الحالية وستحافظ سابك على هويتها كما أن حوكمة الشركة وعملها سيتم كما هو الحال علية الأن تماشياً مع نظام الشركات ونظام متطلبات هيئة سوق المال. أسعار اللقيم تحددها وزارة الطاقة وسابك لن تحصل على ميزة تفاضلية وأن تملك أرامكو لن يعطي سابك أية ميزة تفاضلية في أسعار اللقيم. "

وتابع "هناك فوائد كبرى من خلال التكامل مع شركتين عالميتين سواء في منظومة المنتجات أو سلاسل الإمدادات أو في بعض القطاعات التي سوف تعزز القيمة التنافسية لكلتا الشركتين. هناك لجنة مختصة في أرامكو للتعاون والتكامل والتي تستهدف تحقيق سبل الاندماج الأمثل للشركتين في بعض الأعمال التي سوف تعزز القيمة التنافسية والعائد الأيجابي على مساهمي الشركتين".