ترقب لاجتماع بنك إنجلترا اليوم

يتداول الجنيه الإسترليني في نطاق سعري ضيق وذلك قبيل انعقاد اجتماع بنك إنكلترا اليوم إذ ومن المتوقع أن يقوم البنك بتوسيع برنامجه للتيسير الكمي للمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل أزمة كورونا.

ومنذ بداية انتشار الفيروس، قام بنك إنكلترا بتخفيض أسعار الفائدة مرتين من 0.75% إلى 0.1%

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل أن البنك ثج أعلن عن 200 مليار جنيه إسترليني ما يعادل نحو 248 مليار دولار من التيسير الكمي الجديد، ليصل إجمالي برنامج شراء السندات إلى 645 مليار جنيه إسترليني ما يعادل نحو 809 مليارات دولار.