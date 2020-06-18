لهذه الأسباب أرامكو تعدل شروط صفقة سابك

قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن صفقة أرامكو - سابك استراتيجية وتمتد لمدى طويل أخذاً بعين الاعتبار أن أرامكو تطمح لتحويل جزء من أعمالها في النفط إلى البتروكيماويات وخبرات "سابك" ستساعد أرامكو على تحقيق ذلك.

وأضاف السعيد "نجحت أرامكو في الصفقة بإعادة صياغة الزمن وليس الوقت وبالتالي تتحكم بالتدفقات النقدية حتى لا تتعرض لأي ضغوط خلال الفترة الزمنية القادمة إن كان للتوسعات أو الالتزام بالمصاريف الرأسمالية أو المصاريف الخاصة بالشركة والالتزام بالدفعات المقدمة إلى صندوق الاستثمارات العامة كقيمة لهذه الصفقة".