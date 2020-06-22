كيف ستنعكس إعادة الرحلات الداخلية على إيرادات "الخدمات الأرضية"؟

فسر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية فهد بن حمزة سندي، في مقابلة مع قناة "العربية"، أسباب تراجع أرباح الشركة على الرغم من أن الإجراءات الاحترازية طبقت في آخر أسبوعين فقط من الربع الأول للعام الحالي.

وقال سندي "إن تقليص الرحلات سواء الدولية أو رحلات العمرة جاء تباعاً ولم يأت دفعة واحدة عند قرار تعليق الرحلات الدولية ومن ثم المحلية".

وأضاف أن التواتر في انخفاض الرحلات مستمر منذ بداية شهر فبراير إلى أن تم التعليق التام في شهر مارس، وهو ما أدى لانخفاض كبير في الإيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح أن مخصصات الديون الموجودة للشركة جراء الاحتياطيات التي تم اتخاذها بـ47 مليون ريال وخسائر محققة من استثمارات سوق الأسهم السعودية أثرت، وهي أمور تتغير بحسب شهية المستثمرين في الأسواق وقد بلغت 19 مليون ريال، وهي أمور أثرت على الإيرادات بطبيعة الحال ولكن صافي الأرباح لهذا الربع باستثناء تبعات الجائحة المؤقتة والتغيير الطفيف الذي طرأ على استثمارات الشركة يصل إلى 37 مليون ريال كتحقيق أرباح رغم الانخفاض الكبير في العمليات التشغيلية".

وأضاف سندي "نرى بادرة الأمل بعودة الرحلات الداخلية وانتعاش سوق الطيران مرة أخرى داخل المملكة وهو سوق كبير جداً كسوق محلي وحركة الطيران فيها تشكل كثافة لا تقل أهمية عن الرحلات الدولية التي تشكل رحلات الحج والعمرة الجزء الكبير منها وتمثل قرابة 35%، من أعمال الشركة فلا يزال متوقفا. المرحلة الماضية كانت إعادة اتزان وترشيد للنفقات التشغيلية والرأسمالية مع الحفاظ على أعمال التوسع في الشركة والدخول في قطاعات أخرى لم تكن موجودة مثل تعقيم وتنظيف الطائرات والمطارات".

وتابع سندي "القطاع الخاص حصل على الدعم الحكومي منذ بداية الجائحة وتوفير السيولة عبر عدة طرق، منها حزم السيولة التي أعلن عنها وزير المالية السعودي في بداية الجائحة وأيضاً الحزم من بداية برنامج "ساند" لدعم وظائف السعوديين والسعوديات والذي استفادت منها الشركة بشكل خاص ومكننا من تسير أعمال الشركة بالطريقة المثلى، وهي بقرابة 105 ملايين ريال عبر برنامج "ساند"".