عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات

ما هي تحديات القطاع العقاري بالمرحلة المقبلة؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في بي اتش مباشر "إن عملية إطفاء الخسائر من خلال الاحتياطيات هي تشكيل محاسبي للابتعاد عن نسبة 50% ولكن المشكلة الأكبر في الشركات العقارية بشكل عام خاصة "الاتحاد العقارية" هي رأس المال العامل وقدرته على تحصيل الذمم والمخصصات".

وأضاف طوقان "معظم خسائر الشركة خلال السنوات الماضية جاءت نتيجة تغييرات إدارية أدت لأخذ مخصصات وعدم حصول الشركة على مستحقاتها من شركات تابعة. القطاع العقاري خصوصاً الشركات المتوسطة الصغيرة سوف تبقى بوضع حرج ولكننا لا نستطيع الجزم بأنها ستلحق بالشركات المتعثرة الأخرى مثل "إن إم سي" وغيرها والتي لها علاقة أكبر بالاحتيال".

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر