ما هي تحديات القطاع العقاري بالمرحلة المقبلة؟

قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في بي اتش مباشر "إن عملية إطفاء الخسائر من خلال الاحتياطيات هي تشكيل محاسبي للابتعاد عن نسبة 50% ولكن المشكلة الأكبر في الشركات العقارية بشكل عام خاصة "الاتحاد العقارية" هي رأس المال العامل وقدرته على تحصيل الذمم والمخصصات".

وأضاف طوقان "معظم خسائر الشركة خلال السنوات الماضية جاءت نتيجة تغييرات إدارية أدت لأخذ مخصصات وعدم حصول الشركة على مستحقاتها من شركات تابعة. القطاع العقاري خصوصاً الشركات المتوسطة الصغيرة سوف تبقى بوضع حرج ولكننا لا نستطيع الجزم بأنها ستلحق بالشركات المتعثرة الأخرى مثل "إن إم سي" وغيرها والتي لها علاقة أكبر بالاحتيال".