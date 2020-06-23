ما هي ردة فعل الأسواق بعد تصريحات ترمب حول الصين؟

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بفضل حالة من الارتياح إزاء اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بينما يترقب المستثمرون أحدث مجموعة من بيانات أنشطة الشركات لقياس وتيرة التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.

واتسمت التداولات أثناء الليل بالتقلب، إذ قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض، إن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهي"، لكنه تراجع عن تلك التصريحات لاحقا، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة أن الاتفاق التجاري مصون بالكامل.

وأكد المستشار التجاري للبيت الأبيض، Peter Navarro أن اتفاق التجارة مع الصين لا يزال قائما مشيرا إلى أنه تم إساءة فهم تصريحات سابقة حول الاتفاق والتي فهمت على أن الاتفاق انتهى، وأثارت تقلبات في الأسواق.

من جانبه أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على تويتر أن الصفقة مع الصين سليمة تماما.