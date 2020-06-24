البنوك تتخذ هذا الإجراء للحد من تداعيات كورونا

قال وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات "إن طبيعة جائحة كورونا فرضت على العديد من الشركات والبنوك أخذ إجراءات لتسريح بعض الموظفين بسبب ضبابية المشهد وعدم القدرة على تحديد مدة انتهاء فترة الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي".

وكشفت مصادر مطلعة أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، استغنى عن مئات الوظائف خلال الأسبوع الحالي جراء أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية تحديداً.

وذكر أحد المصادر أن بنك الإمارات دبي الوطني خفض حوالي 10% من موظفيه أي ما يعادل نحو 800 موظف.

وأكد البنك لوكالة رويترز أن عملية تخفيض الوظائف تأتي بهدف الوصول إلى الحجم المناسب من الموظفين لتلبية احتياجات الأعمال المستقبلية المتوقعة.