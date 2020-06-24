ماهي النسب المستهدفة للأمن الغذائي بالسعودية؟

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية عبد الرحمن الفضلي، في مقابلة مع "العربية"، إن السعودية تضع أهمية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، خاصة بعد جائحة كورونا وآثارها على سلاسل الغذاء العالمية.

وأضاف الفصلي في مقابلة خاصة مع "العربية" "أن الدولة المصنفة عالمياً في المرتبة الأولى بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لا تنتج أكثر من 20% من إنتاجها الزراعي أو إنتاجها الغذائي. لدى السعودية اكتفاء ذاتي بالعديد من المنتجات في سلاسل الإمدادات مع وجود استراتيجية للأمن الغذائي ومبادرات وبرامج لهذه الاستراتيجية التي تنبأت مسبقاً بالمخاطر والأزمات. وساهم تضافر الجهود بالتعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء مع القطاع الخاص في تسهيل وجود منتجات غذائية كافية خلال الفترة الماضية على الرغم من ارتفاع الطلب غير المبرر أحياناً من بعض المنتجات".

وأوضح الفضلي أن الناتج المحلي الزراعي بلغ 60 مليار ريال في 2019، والذي شكل 4% من الناتج المحلي غير النفطي وهو الأعلى في السنوات الماضية ويعد مؤشراً على حجم الاستثمارات الزراعية والغذائية في هذا القطاع. وأضاف "عندما نتحدث بصفة عامة عن نسب الاكتفاء هناك منتجات نكتفي منها ذاتياً 100% ومنتجات أخرى نعتمد على استيرادها من خلال سلاسل إمداد موثوقة لأكثر من مصدر ومورد حتى نعتمد على مخزون كاف في المملكة. الأمن الغذائي لا يعتمد فقط على الاكتفاء الذاتي ولكن الوفرة وجودة المنتج وسعره والقدرة على نقل هذه المنتجات لداخل السعودية".