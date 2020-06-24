ما العوامل التي تحرك أسواق النفط؟

قال جعفر الطائي العضو المنتدب في شركة منار للطاقة "إن الارتفاع لمستويات قياسية جديدة في الخام الأميركي الأسبوع الماضي مقلق للأسواق لكن يدل أيضاً على أن هناك تأخيرا في رد فعل قرارات أوبك وعندما يستوعب السوق هذة القرارات".

وسجلت مخزونات الخام الأميركية زيادة أكبر بكثير من المتوقع عند 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمعهد البترول الأميركي، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين بزيادة قدرها 300 ألف برميل.

لكن البيانات أظهرت تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما غذى تفاؤلا بأن استهلاك الوقود يتزايد مع تخفيف بعض الاقتصادات للعزل العام المفروض لاحتواء جائحة فيروس كورونا.