الدولار الأكثر جاذبية لهذه الأسباب

قال ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك أن عملة الدولار هي العملة الأساسية للمستثمرين في أخذ المخاطر بالمقارنة مع سلة العملات الأخرى".

وارتفع الدولار اليوم الخميس مع تعزيز عوامل مختلفة تتراوح من تصاعد التوتر التجاري إلى المخاوف من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا للطلب على عملات الملاذ الآمن.



وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.30 لكنه ظل دون أعلى مستوى في 2020 والذي سجله في أواخر مارس عندما اقترب من 103.

ونزل الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي لأدنى مستوى في عشرة أيام بعد أن أصبحت كندا أول دولة تفقد تصنيفها الائتماني (‭AAA‬) بسبب الإنفاق الحكومي لمواجهة كورونا.



كما تراجعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية التي كانت تتلقى دعما من ارتفاعات في أسعار النفط والسلع الأولية. وانخفض الدولار الأسترالي للجلسة الثانية على التوالي مسجلا 0.6861 دولار أميركي.