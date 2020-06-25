كيف تتفاعل أسواق الخليج مع المشهد العالمي؟

قال وائل عبد الرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية "إن حركة الأسواق الخليجية تتأثر بالمشهد العالمي من تداعيات كورونا و تراجع أسعار النفط. هناك العديد من العوامل السلبية ولكن نفسية المستثمرين تتأثر بشكل سريع بالأخبار السلبية".

وتراجعت الأسهم الأوروبية مجدداً اليوم الخميس بفعل آفاق باهتة لتعافي الاقتصاد العالمي، لكن أسهم لوفتهانزا قفزت بعد أن وافق مساهم رئيسي على إقرار إنقاذ حكومي حجمه 9 مليارات يورو.



وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، وقادت الانخفاض قطاعات السفر والترفيه والبنوك والنفط والغاز.