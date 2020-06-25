هذة توقعات صندوق النقد لدول مجموعة العشرين

عمق صندوق النقد الدولي من توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي هذا العام، وذلك وفقا لآخر تحديث حول توقعات صندوق النقد في 2020 لدول مجموعة العشرين:
إيطاليا: انكماش 12.8%
فرنسا: انكماش 12.5%
المكسيك: انكماش 10.5%
الاتحاد الأوروبي: انكماش 10.2%
بريطانيا: انكماش 10.2%
الأرجنتين: انكماش 9.9%
البرازيل: انكماش 9.1%
كندا: انكماش 8.4%
الولايات المتحدة: انكماش 8%
جنوب إفريقيا: انكماش 8%
ألمانيا: انكماش 7.8%
السعودية: انكماش 6.8%
روسيا: انكماش 6.6%
اليابان: انكماش 5.8%
تركيا: انكماش 5%
أستراليا: انكماش 4.5%
الهند: انكماش 4.5%
كوريا الجنوبية: انكماش 2.1%
إندونيسيا: انكماش 0.2%
الصين: نمو 1%