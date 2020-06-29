تصريحات أخيرة لـ "بوريس جونسون"

في تصريحات ملفتة اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يقف مع الاستثمارات في جميع القطاعات وليس مع التقشف. متعهدا بإعادة البلاد إلى الازدهار والتقدم.

انتشار كورونا يعتبر كارثة على الاقتصاد البريطاني

شاهدنا تراجعا قويا في إجمالي الناتج المحلي

هناك أوقات عصيبة ولكننا سنعمل على مواجهتها

اقتصادنا قادر على الصمود في مواجهة أزمة كورونا

سنتعاون مع الشعب والأعمال للمساهمة في تخطي الأزمة المالية ولايمكننا التراجع

يجب أن نكون حذرين من التكلفة ولكن لا يمكننا العودة إلى التقشف

سأتحدث عن إعادة بناء البلاد للعودة إلى الازدهار على المدى الطويل

سنرفع استثماراتنا في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا.

