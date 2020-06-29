هذة إجمالي ديون مصر

الدين العام المحلي لمصر

270 مليار دولار

تمثل 69.5% من الناتج المحلي

الدين العام الخارجي لمصر

112.6 مليار دولار

تمثل 33% من الناتج المحلي

الدين العام الكلي لمصر

يمثل 86% من الناتج المحلي

بنهاية العام المالي الحالي

الدين العام المصري

إجمالي فوائد خدمة الدين العام

35.3 مليار دولار في موازنة العام الحالي

برنامج صندوق النقد مع مصر

12 مليار دولار

لبرنامج امتد بين 2016-2019

قرض صندوق النقد لمصر

2.8 مليار دولار في مارس

و 5.2 مليار دولار لعام واحد

ديون البنك الدولي لمصر

8 مليارات دولار

ديون البنك الدولي لمصر

5.8 مليار دولار للإنشاء والتعمير

2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية



