ما أهمية إندماج "الأهلي" و"سامبا" للصيرفة الإسلامية؟

قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش" إن تقييم "سامبا" و"الأهلي" هو A- مع نظرة سلبية ومن الجدير بالذكر أن تصنيفات البنكين على نفس الدرجة وكلاهما يتم تصنيفهما بناء على القدرة الائتمانية والتصنيفية الذاتية وليس بناء على الدعم الحكومي.

وأضاف الناطور "من المبكر التعليق على الاندماج ولكننا نراقب الوضع لحين حدوث خطوات فعلية نعطي رأينا للسوق بكل شفافية. من ناحية أخرى، الحصة السوقية للبنكين لدى البنك الأهلي 17.5% من الودائع في السوق و"سامبا" بحدود 18% ما يعني أن البنكين يمتلكان 30% من الودائع في السوق والقروض للأهلي بـ15% وسامبا 8% أي ما يشكل 25% من القروض وهو ما يشكل جزءاً كبيراً من القطاع البنكي في السعودية مع جمع الكيانين مع بعضهما".

وتابع "يشكل الإقراض الإسلامي للبنك الأهلي 85% و"سامبا" 57% وهو ما يعني تشكيل كيان جديد بحال تم تشكيلة بتوجة إسلامي في سوق كبير مثل السعودية ودعم للصيرفة الإسلامية بالسعودية".