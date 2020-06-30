ما العوامل التي تدعم تعافي مسار التجارة العالمية؟

أوضح جيان ماريا، نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، أن سياسات التحفيز السريعة التي طبقتها الصين واقتصار الانتشار الأكبر لفيروس كورونا على منطقة ووهان ساعدا الاقتصاد على التعافي بسرعة مقارنة مع دول أخرى.

وقال ماريا في لقاء مع "العربية" "الصين كانت أول دولة أصيبت بفيروس كورونا، وكذلك أول دولة بدأت التعافي منه. لكن النقطة المهمة هي أنه بالصين كانت الجائحة أقل حدة من عدد من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة. صحيح أن "وهان" تأثرت بحدة بكورونا لكن بقية الصين لم تتأثر كثيراً. لذلك استطاعت الصين السيطرة على الجائحة بفترة إغلاق أقل مقارنة مع دول أخرى إلى جانب قيامها باستجابة سريعة وقوية من ناحية سياسات تحفيز الاقتصاد. هذان العاملان ساعدا الاقتصاد على تخطي الجائحة بسرعة".

وتابع "هذه أزمة لم نشهد لها مثيلا، ولذلك كان من الضروري على الحكومات التدخل بسياسات مالية سريعة وقوية لتحفيز الاقتصاد خلال فترات الإغلاق الطويلة لمساعدة الشركات والموظفين المتضررين. السياسات المالية الإضافية ضرورية للسماح بإعادة فتح الاقتصاد بسرعة. فهي بمثابة استثمار في المستقبل".