هذه خطة جونسون لإنعاش الاقتصاد البريطاني

من المترقب أن يعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.13 مليار دولار).

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بـ2.2% في الربع الأول من هذا العام وهو أكبر انكماش للاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 40 عاماً.

وحذر بنك إنجلترا من انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 20% في النصف الأول من هذا العام مع تراجع الإنفاق وتفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مراسلة العربية، كارينا كامل، "إن بورس جونسون يدعم انتعاش الاقتصاد من خلال الإنفاق وإنها ستكون أشبة بخطة "فرانكلين" بعد الحرب العالمية الثانية، والتي قام من خلالها يخطط لتنشيط الاقتصادات حول العالم، والتي شهدت تشييد مبان ضخمة للبنى التحتية، ومن المرتقب أن نستمع اليوم لتفاصيل هذه الخطة، ولكن الخطوط العريضة هي 5 مليارات إسترلينية لتطوير منشآت قائمة وأخرى جديدة".