هل يمدد اتفاق أوبك+ لما بعد يوليو؟

قال كامل الحرمي، خبير نفطي كويتي، إن الأسواق في أمس الحاجة لقرار تمديد اتفاق أوبك+ لما بعد يوليو، بالإضافة للخفض التطوعي للدول الخليجية لأننا لا نزال في مرحلة ضبابية حول الانتعاش الاقتصادي بدون وجود علاج لفيروس كورونا.

وأضاف الحرمي" لايوجد استقرار حالي في أسواق النفط أو الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الفيروس على أغلب مناحي الاقتصاد الكلي".

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 41.61 دولار للبرميل، مقلصة مكاسب أمس الاثنين البالغة 92 سنتا.

ونزل عقد أغسطس، الذي يحل أجله اليوم، 24 سنتاً إلى 41.47 دولار.

وانخفض الخام الأميركي 33 سنتا أو 0.8% ليسجل 39.37 دولار للبرميل.