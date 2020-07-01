أسواق النفط تتعافى بحذر مع بوادر فتح للنشاط الاقتصادي

قالت لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن الأسواق يجب أن تبقى حذرة بخصوص التوقعات الاقتصادية مع عودة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة. هناك تعاف في الصين ولكن بحال تحسنت الصين وارتفع الطلب على النفط يجب على الدول الأخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة أن تعكس هذا التحسن لارتباط الاقتصاديات بعضها ببعض".

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما يشير إلى تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وزاد خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 41.58 دولار للبرميل بعدما فقد أكثر من 1% يوم الثلاثاء. وزاد الخام الأميركي 35 سنتا ما يوازي 0.9% إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.