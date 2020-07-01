هكذا بدأت الأسواق العالمية تداولاتها في بداية النصف الثاني

استقر الدولار أمام اليورو، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر استمرار تعافي نشاط التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة من أثر الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأصابت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة بعض المتعاملين بالقلق، لكن معظم المستثمرين يراهنون على أن هذا لن يكون كافيا لعرقلة انتعاش أوسع نطاقا في الاقتصاد العالمي.

وبدأت الأسهم الأوروبية الربع الجديد بداية هادئة اليوم الأربعاء، بعدما حدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من التفاؤل قبيل مجموعة بيانات اقتصادية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بعد أن اختتم الجلسة السابقة محققا أكبر مكاسب فصلية له منذ مارس 2015.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7%، إذ أظهرت بيانات ارتفاعا كبيرا في مبيعات التجزئة في مايو، مما يعكس انتعاشا في الاستهلاك الخاص بعدما رفعت البلاد القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا.