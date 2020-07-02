ما هي التوقعات للأسواق الخليجية في المرحلة المقبلة؟

قال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو انفست، إن أسواق منطقة الخليج لا تزال في المنطقة الحمراء على الرغم من انتعاش الأسواق العالمية بشكل كبير.

وأضاف دياب "إن السيطرة على فيروس كورونا وتراجع الحالات ستكون الحافز الأكبر للمرحلة القادمة بالإضافة لتعافي أسعار النفط بشكل جيد وسيكون عاملاً مهما في الفترة القادمة ومن بعدها سنتمكن من العودة لرؤية أساسيات السوق والأسهم".

وقالت شركة كامكو في تقرير حديث إن أسواق الأسهم الخليجية شهدت مكاسب على نطاق واسع في شهر يونيو، وإن كانت بمستويات هامشية مقارنة بتلك العالمية. كما تراجعت حدة تقلبات الأسواق الإقليمية خلال الشهر في ظل استمرار حذر المستثمرين على خلفية تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، كما أنه على الرغم من تسجيل البورصات الخليجية لمكاسب شهرية متتالية إلا أنها لا تزال في المنطقة الحمراء من حيث أداء النصف الأول من العام 2020 بتسجيلها تراجعاً بنسبة -15.7%، حيث لم تكن المكاسب التي حققتها خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 12% كافية لتعويض تراجعها بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام 2020.