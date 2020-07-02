مشروع مجمع الملك سلمان البحري يوفر 80 ألف وظيفة

شار محمد العساف نائب رئيس أرامكو لتطوير الأعمال الجديدة إلى المقومات التجارية والاستراتيجية لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية كبيرة، ودور أرامكو في المشروع.

وقال العساف إن مشروع مجمع الملك سلمان العالمي ينطلق من 3 مقومات رئيسية وتتمثل بموقع المملكة والخليج العربي استراتيجياً في العالم، حيث إنه يضم مسارات ملاحية رئيسية تصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا. المقوم الثاني هو كثافة الملاحة في الخليج العربي حيث يتوقع من المملكة أن تصل كثافة الملاحة بزيادة 6% سنوياً. المقوم الأخير هو نشاطات شركة أرامكو السعودية فيما يخص النفط والغاز رفع مستوى الطلب على المنصات البحرية والحفارات البحرية وكذلك ناقلات النفط. من ضمن الثلاث الأساسيات انطلقت فكرة مشروع مجمع الملك سلمان للصناعات العالمية والخدمات البحرية".

وأضاف العساف أن المشروع عند اكتماله سيوفر 17 مليار دولار للناتج المحلي للسعودية ويخلق 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. استيراد السعودية السنوي بحدود 12 مليار ريال، ومن المترقب أن يحد المشروع من هذه الاستيرادات".