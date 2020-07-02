معنويات إيجابية تدعم تداولات الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إذ تعززت المعنويات بفضل بيانات اقتصادية مشجعة من أنحاء العالم وآمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 وذلك قبيل بيانات أميركية مهمة للوظائف.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.9% ليحقق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وكان قطاعا صناعة السيارات والسفر والترفيه أكبر الرابحين، إذ ارتفعا ما بين 1.5% و2%.

ودخلت أسواق المال النصف الثاني من العام بأداء إيجابي هذا الأسبوع، إذ أظهرت مسوح أعمال انحسار التراجع في أنشطة التصنيع عالمياً الناجمة عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا في يونيو، بينما سجل لقاح لمرض كوفيد-19 نتائج جيدة في المرحلة الأولى من التجارب على البشر.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع أمام العملات المنافسة اليوم الخميس، إذ عززت بيانات اقتصادية إيجابية صادرة في الولايات المتحدة وأوروبا من شهية المخاطرة، كما ساعدت آمال التوصل لانفراجة بشأن لقاح للوقاية من كوفيد-19 المعنويات.

ويتجه مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر بنسبة 0.4% لكنه قد يصعد أو يهبط بناء على بيانات التوظيف الأميركية المقرر صدورها اليوم.