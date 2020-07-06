كيف سيكون شكل التعافي الاقتصادي بعد كورونا؟

قال عبد المحسن العمران المؤسس والمدير التنفيذي لدى The Family Office إن التعافي المرتقب للأسواق بعد كورونا سيأخذ شكل W لأن الأسواق نزلت بما يقارب 35%، ثم ارتدت من أدنى مستويات لها إلا أن الاقتصاديات لم تتعاف بعد.

وأضاف العمران "الارتداد الذي سيحصل في الاقتصاد سيكون في الربع الثالث لأنه يأتي من مستويات متدنية جداً".

وكان بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" قد خفض من توقعاته لوتيرة تعافي نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الحالي، بينما رفع توقعاته للنمو في الربع الثالث.

ومن المقرر أن يستأنف الكونغرس مناقشاته بخصوص حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي خلال يوليو الجاري.