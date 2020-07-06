موديز: اندماج "الأهلي" و"سامبا" إيجابي لدائني البنكين

قال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن عملية اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا هي تطور إيجابي لدائني البنكين وليس فقط للبنك الأهلي. "ولاشك أن البنك الأهلي سيستفيد من عدة نواحٍ مثل نمو رأس المال وأقوى مما هو عليه قبل الاندماج، بالإضافة لإدارة جودة الأصول الراسخة في "سامبا"، وأخيراً إدارة الأسواق المالية العالمية والخزينة والاستثمارات".

وأضاف مدني "أن دائني "سامبا" سيستفيدون بكونهم جزءا من أكبر كيان مصرفي في السعودية بحصة سوقية تناهز 30%، وبالتالي الأهمية النسبية لـ"سامبا" سترتفع. بالمجمل هناك فوائد عامة من الاندماج من ناحية الطاقات التشغيلية وفرص خفض النفقات في المستقبل، مما ينعكس إيجاباً على ربحية البنكين".

وأكدت وكالة موديز أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية سيكون إيجابيا للائتمان بالنسبة للبنك الأهلي، لأنه سيعزز رسملته ومكانته كأكبر بنك سعودي من حيث الأصول وسيخلق ثالث أكبر بنك في الخليج وهو ما سيضع الكيان المندمج في موقع أفضل للتنافس على أكبر المشاريع المحلية والإقليمية.