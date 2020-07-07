المخصصات تضغط على أرباح البنوك الخليجية

توقعت موديز للتصنيف الائتماني تراجع أرباح المصارف في دول الخليج، بسبب الارتفاع المتوقع في مخصصات تغطية خسائر القروض، إضافة إلى انخفاض إيرادات الفوائد خلال العام الحالي.



وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه على الرغم من الانكماش المتوقع لاقتصادات دول الخليج في 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا إلاَّ أن رؤوس أموال البنوك الخليجية الرئيسية قادرة على امتصاص التبعات المترتبة على زيادة القروض المتعثرة.

وأضافت الوكالة أن الظروف الاقتصادية الصعبة ستؤثر على الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات والأفراد على حد سواء.