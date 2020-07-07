تفاصيل 200 سلعة مدعومة في لبنان

قال الدكتور نبيل فهد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، إن قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية التي تشملها المنظومة الجديدة تشمل 200 سلعة تتوزع ما بين السلع التي كانت مشمولة في الماضي مثل السكر والحبوب والزيوت إضافة إلى المعلبات واللحوم والمنظفات.

وأضاف د. نبيل فهد "أن توسيع السلة إلى 200 سلعة سيشمل تقريباً أغلب استهلاك للعائلة اللبنانية وهذا الدعم سيكون على سعر 3900 ليرة لكن ذلك يستثني الكماليات. تعامل شركات استيراد مواد غذائية واستهلاكية مع المصارف أفضل لمحدودية سوق الصرافيين وطريقة تعامل الشركات مع المصارف طويل جداً وإيجابية ذلك هو لتخفيف الضغط على السوق الموازية وهي سوق الصرافيين. تراجع سعر الصرف بالسوق من جراء هذة الخطوة وسيؤثر إيجاباً في ثبات الأسعار".

وتابع "الدعم للمواد الأولية والصناعة المحلية وانعكس ذلك على الأسعار. السلة المدعومة ستساعد الصناعة المحلية وتستثني الاستيراد من السلع المماثلة".

وذكر مصرف لبنان أمس أنه سيوفر النقد الأجنبي لمستوردي ومنتجي الصناعات الغذائية بسعر 3.9 آلاف ليرة للدولار.

وبهذا القرار، يبقى سعر استيراد القمح والأدوية ومنتجات البترول كالبنزين عند 1.500 ليرة للدولار، ولكن مكونات السلة الغذائية "المدعومة" سيتم توفير الدولار لاستيرادها مقابل 3.9 آلاف ليرة، بدلاً من 3.2 ألف ليرة كانت معتمدة سابقا.

ويحاول مصرف لبنان تنظيم شراء الدولار للصناعات الغذائية بحيث تتم عمليات توفيره ضمن القطاع المصرفي بدلاً من اللجوء للسوق السوداء.