هذا هو أثر تأجيل أقساط القروض على البنوك الكويتية

أفصحت بنوك كويتية أمس عن مدى تأثرها بقرار تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وكذلك دفعات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك لمدة 6 أشهر / نتيجة تداعيات كورونا.
تأجيل أقساط قروض العملاء
بنك الخليج يتوقع خسارة 42 مليون دينار
تأجيل أقساط قروض العملاء
بنك بوبيان يتوقع خسارة 48 مليون دينار
تأجيل أقساط قروض العملاء
البنك التجاري الكويتي يتوقع خسارة 13 مليون دينار
تأجيل أقساط قروض العملاء
البنك الأهلي الكويتي يتوقع خسارة 14 مليون دينار
تأجيل أقساط قروض العملاء
بنك الكويت الوطني يتوقع خسارة 130 مليون دينار
تأجيل أقساط قروض العملاء
بيت التمويل الكويتي يتوقع خسارة 96 مليون دينار
تأجيل أقساط قروض العملاء
بنك الكويت الدولي يتوقع خسارة 7 ملايين دينار