هل تستطيع البنوك الكويتية امتصاص الأثر من تأجيل الأقساط؟

قال الدكتور يوسف العوضي، الخبير المالي والاقتصادي، إن إفصاح البنوك الكويتية عن توقعاتها للخسائر الناجمة عن تأجيل الأقساط يعكس درجة الشفافية العالية للبنوك الكويتية.

وأضاف العوضي "الأرقام المتوفرة الآن حول الخسائر لـ9 بنوك هي 370 مليون دينار كويتي، وهي أقل من أرباح أكبر بنك العام الماضي. وهي تشكل ما بين 4% و8% من الأرباح المحتجزة وهي نسبة بسيطة ويمكن استيعابها بشكل لا يسبب ضرر على البنوك. قرار البنك المركزي بالتعاون مع المدققين الخارجيين والبنوك بأخذ هذه المبالغ من الأرباح المحتجزة تاريخياً، وليس من أرباح السنة الحالية يعد قراراً جيداً، وأثر هذا على ميزامية 2020 لن يكون كبيراً، ويمكن استيعابه ببساطة جداً".

إلى ذلك، حذر عدد من البنوك الكويتية من خسائر بالملايين بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تعصف باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.

وقال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، يوم أمس الاثنين، إن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار (422.5 مليون دولار)، متضمناً بنك بوبيان التابع للمجموعة.