الهيدروجين.. وقود المستقبل

إنتاج الهيدروجين ينتج من خلالالتحليل الكهربائي للماءأو من الغاز الطبيعي

يستخدم الهيدروجين كبديل للبنزين و الديزل

يتسخدم لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

الاستثمارات في وقود الهيدروجين

شركة " نيوم " ستبني مع " إير بروداكتس " و" أكوا باور " أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالمبقيمة 5 مليارات دولار

أطلقت شركة أرامكو أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية العام الماضي

استثمرت اليابان مبلغ 348 مليون دولار أمريكي في إنشاء محطات للتزود بوقود الهيدروجين

أطلقت ألمانيا أول قطارات تعمل بالهيدروجين في العالم

من المتوقع أن ينمو سوق الهيدروجين العالمي بـ 33 مليار دولار خلال السنوات القادمة

في المستقبل يمكن للسفن في المستقبل أن تصنع وقودها مباشرة من البحر

بإمكان الغواصين إحضار أجهزة التنفس إلى المحيط وتوليد الأكسجين تحت الماء للتزود بالهواء